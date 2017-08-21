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Vladimir Putin'e görülmemiş teklif! Cevabı merak konusu

Rusya’da bir akademisyen, Devlet Başkanı Putin’e mektup yazararak, ülkenin başkentinin Moskova’dan başka bir şehre taşınmasını teklif etti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:10
Vladimir Putin'e görülmemiş teklif! Cevabı merak konusu

Rusya'da yayımlanan Moskovski Komsomolets gazetesinin haberine göre, Rusya Demografi, Göç, ve Bölgesel Kalkınma Enstitüsü Denetleme Kurulu Başkanı Yuri Krupnov, Putin’e gönderdiği raporda, "Rusya’da devam eden iç göçün ülkenin bazı bölgelerinde egemenliğin yitirilmesine neden olabileceği" uyarısında bulundu.

"MESELA SİBİRYA"

Rusya’daki demografi sorununu çözmenin yollarından birinin, başkentin Moskova’dan Uralların dışına taşınması olduğunu savunan akademisyen, ekonomideki yoğunlaşmanın da Moskova’dan Uzak Doğu ve Sibirya bölgelerine kaydırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise teklifi yersiz bulduğunu açıkladı. Sobyanin, Rusya'nın 143 milyonluk nüfusunun 110 milyonluk kısmının coğrafi olarak Avrupa bölgesinde olduğunu, bu yüzden Moskova'nın en merkezi yer olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:10
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  2. moskova
  3. Başkent
  4. Yuri Krupnov
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