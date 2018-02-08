Vladimir Putin'den şok itiraf: Akıllı telefonum yok!

Rusya Bilim ve Eğitim Meclisi'nde konuşan Kurchakov Enstitüsü Başkanı Mikhail Kovalchuk, toplantıda yaptığı konuşmada “herkes akıllı telefon kullanıyor” sözlerini kullanması üzerine Putin, daha sonra yaptığı konuşmada Kovalchuk’a cevap verdi:

“Kovalchuk, herkesin akıllı telefonu olduğundan bahsetti, ancak benim yok.”

2014’de ise Başkanlık Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin’in cep telefonu kullanmadığını belirtmiş, Rus liderin başka iletişim yöntemlerini kullandığını söylemişti.