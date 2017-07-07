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Vladimir Putin'den flaş karar! Görevlerine son verdi

Rusya'da yaklaşan 2018 başkanlık seçimleri öncesi "Kremlin'in kadro hareketi" olarak nitelenen kritik adımlar atılmaya devam ediyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:00
Vladimir Putin'den flaş karar! Görevlerine son verdi


Rusya Devlet Başlanı Putin, önemli noktalarda bulunan sekiz generalin daha görevine son verdi. İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Federal Ceza İnfaz Servisinde görevli sekiz genarel görevden alındı. RBK’nın haberine göre, yeni görevden almalarla ilgili henüz resmi açıklama ve "gerekçelendirme" yapılmadı. 
Putin, geçtiğimiz aylarda da İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Federal Ceza İnfaz Servisinde görevli bazı generallerin görevine son vermişti.
 
Rus lider, geçen sene şubat ayında da 10 genareli görevden almıştı. Medyada tüm bu görevden almalar yaklaşan seçimler öncesi kadro hazırlığı olarak nitelenmişti.
Rusya'da yaklaşan 2018 başkanlık seçimleri öncesi "Kremlin'in kadro hareketi" olarak nitelenen kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başlanı Vladimir Putin, önemli noktalarda bulunan sekiz generalin daha görevine son verdi. İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Federal Ceza İnfaz Servisinde görevli sekiz genarel görevden alındı. RBK’nın haberine göre, yeni görevden almalarla ilgili henüz resmi açıklama ve "gerekçelendirme" yapılmadı.

Putin, geçtiğimiz aylarda da İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Federal Ceza İnfaz Servisinde görevli bazı generallerin görevine son vermişti. Rus lider, geçen sene şubat ayında da 10 genareli görevden almıştı. Medyada tüm bu görevden almalar yaklaşan seçimler öncesi kadro hazırlığı olarak nitelenmişti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:00
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