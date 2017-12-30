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Vladimir Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği

Rusya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajında Moskova ve Ankara arasındaki işbirliğinin Ortadoğu'da terörizmin yayılmasının önüne duvar ördüğünü söyledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:11
Vladimir Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl tebriği gönderdi. Rusya liderinin Erdoğan'a tebriğini, Rus haber ajansı Sputnik duyurdu.

Putin mesajında, Moskova ve Ankara’nın yakın işbirliğinin Suriye başta olmak üzere ‘Ortadoğu’da terörizmin yayılmasının önüne duvar örülmesini sağladığını’ söyledi.

Rusya lideri ayrıca, bu işbirliğinin Suriye’deki krize siyasal çözüm sürecinin başlatılması için gereken koşulların oluşmasına da yardım ettiğini kaydetti.

Diğer taraftan Putin, 2017’de Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tamamen onarılması dışında, ikili işbirliğini bir dizi alanda eskisine göre daha da ileriye götürebildiklerini belirtti.

Rusya lideri, Türkiye ile 2018’de de hem ikili hem de bölgesel ve uluslararası alanda yapıcı diyaloğu ve ortak çalışmaları devam ettirmeye hazır olduklarını aktardı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:11
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