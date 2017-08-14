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Vladimir Putin ve Ruhani telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda Suriye ve ortak enerji projelerini görüştü.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:51
Vladimir Putin ve Ruhani telefonda görüştü

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'deki durumu  değerlendiren Putin ve Ruhani'nin, krizin çözümü için iş birliğini artırma  konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Putin ve Ruhani, görüşmede, petrol, doğalgaz, elektrik ve taşımacılık  sektörlerindeki ortak projelerini de ele aldı.

Putin, ayrıca İran'da mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı  seçimlerini kazanan Ruhani'yi tebrik etti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:51
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