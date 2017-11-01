Vladimir Putin Suriye için İran'a gidiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "İran-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye konusu da gündemde olacak" dedi.



Kremlin sözcüsü Peskov, Tahran ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in üçlü bir görüşme gerçekleştireceklerini de söyledi.