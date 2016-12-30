Vladimir Putin: Sınırdışı etmeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.
Putin şu ifadeleri kullandı:
"Moskova, ABD'de yapılan bu işleme karşı cevap hakkı için, Trump dönemini bekleyecek"
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etmişti.
- ABD, seçimlerdeki 'siber saldırı' iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomat hakkında sınır dışı etme kararı almıştı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre veren ABD, Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilciliklerini de kapattı. ABD Başkanı Obama, Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alınacağını söyledi. ABD'nin bu hamlesi, Rusya tarafında büyük tepkiyle karşılandı. Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'ye uygun şekilde cevap verileceği belirtilmişti.