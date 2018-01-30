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Vladimir Putin resmen dalga geçti: Köpekler havlar...

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin 'Kremlin Raporu' ile ilgili alaycı bir açıklama yaptı.

30 Ocak 2018 Salı 16:13
Vladimir Putin resmen dalga geçti: Köpekler havlar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD tarafından yayımlanan "Kremlin Raporu"nda yer almadığına alycı bir ifadeyle "üzüldüğünü" belirterek, "Rusya’nın kendi iç meselelerine odaklanması gerekiyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da katıldığı bir etkinlikte, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkilileri, üst düzey iş adamları ve Kremlin'e yakın birçok isme yaptırım tavsiyesi içeren Kremlin Raporu'nu değerlendirdi.

Raporun ABD yönetimi tarafından atılan hasmane bir adım olduğunu ifade eden Putin, "Raporu hazırlayanlar Moskova-Washington ilişkilerini bozarak kendi hükümetlerine zarar veriyorlar." diye konuştu.

Putin, rapor nedeniyle Rusya'nın misillemeye dönük adımlardan kaçınacağını dile getirerek, "Raporda benim de adımın yer almamasına üzüldüm." dedi. 

Bir Rus deyimi olan "Köpekler havlar, karavan gider" ifadesini kullanan Putin, "Rusya'nın kendi iç meselelerine odaklanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

KREMLİN RAPORU

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili ve yönetici ile mal varlıkları 1 milyar doların üzerindeki çok sayıda iş adamının adının yer aldığı Kremlin Raporu'nu dün ABD Kongresine sunmuştu.

Toplam 210 ismin bulunduğu liste, Rusya'da "Kremlin yönetimi", "bakanlar kabinesi", "siyasi liderler" ve "oligarklar" olmak üzere bazı kısımlara ayrılıyor.

Belgede söz konusu isimlerin yaptırımlar listesinde bulunmadığı, belgede belirtilenler üzerinde halihazırda herhangi bir kısıtlama yapılmadığı da vurgulanıyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:13
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