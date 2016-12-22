Vladimir Putin Karlov'un korumasız olma sebebini açıkladı

Rusya parlamentosunun her iki kanadın temsilcileriyle görüşen Vladimir Putin, Ankara'da suikasta kurban giden büyükelçi Andrey Karlov'un korumasının olmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.



'Silahlı koruma sadece büyükelçilik arazisinde çalışır'



"Sputnik'in haberine göre Putin, "Ortak bir kural var, bu kurala göre büyükelçiliğin silahlı koruması sadece büyükelçilik arazisinde çalışır, dışarıya silahla çıkamaz. Sorun da bu. Bu sadece Türkiye'de değil çoğu ülkede böyle" dedi.



Rus lider, "Bazı ülkelerde, oradaki süreçler dikkate alınarak, farklı uygulama için anlaşmaya varılabilirdi. Bunu kabul ediyorum" diye ekledi.















