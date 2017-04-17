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Vladimir Jirinovski'den tebrik! Avusturya ve Belçika'dan...

Jirinovski, Türkiye’deki referandum sonucuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na kutlama mesajı gönderirken, Avusturya ve Belçika'dan ise küstah açıklamalar geldi.

Vladimir Jirinovski'den tebrik! Avusturya ve Belçika'dan...
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:29

Sputnik’in edindiği bilgiye göre, Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, kutlama mesajında Rus-Türk ilişkilerinin giderek iyileşmesini umduklarını ifade etti.

Jirinovski mesajında şu ifadeleri kullandı: “Rusya ve Türkiye Kuzey-Güney ekseninde ilişkilerini kurmalı. Bu durumda 2016 yılının sonbaharında başlayan Rus-Türk ilişkilerinin iyileştirilmesi yakın 10 yılda da devam edecek.”

AVUSTURYA'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen referandum sonucunun Türk hükümetini demokratik değerlerden ve Avrupa standartlarından biraz daha uzaklaştırdığını ifade etti. 

Van der Bellen, "Türkiye'nin AB'ye katılımı giderek daha da uzaklaşıyor" dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise referandum sonucunun 'Avrupa Birliği'ne karşı açık bir sinyal olduğunu' söyledi.

Referandum sonucunun 'ülkenin ne denli bölündüğünü gösterdiğini ve bunun 'AB ile işbirliğini daha da karmaşık hale getireceğini' söyeleyen Kurz, Türkiye'nin birliğe katılma 'hayalinin' sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

BELÇİKA: ENDİŞELİYİZ

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, AB’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yetkilerini ne şekilde kullanacağı konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

Premiere radyosuna konuşan Reynders, “AB, Erdoğan’ın yeni yetkilerini nasıl kullanacağını endişeyle takip edecek. Başarısız darbe girişiminin ardından Türk yönetiminin ciddi biçimde sertleşmesi nedeniyle halihazırda birtakım endişelerimiz bulunuyor ve bu nedenle bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız” dedi.

BELÇİKALI VEKİLDEN 'VATANDAŞLIK' TEHDİDİ

Öte yandan Belçika parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi vekili Hendrik Bogaert, referandum sonuçlarının ardından çifte vatandaş statüsündeki Türklerin Belçika vatandaşlığının iptal edilmesini önerdi.

 
EtiketlerrusyaErdoğanTürkiyeavusturyabelçikaJirinovskikurzDÜNYA Haberleri
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Nafi

Sen git forum yikamyi ogren

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HAKAN

EY BELÇİKA NİYE ENDİŞELİSİN.SEN AFRİKA'DAKİ MADENLERİ SÖMÜRMEK İÇİN KABİLE SAVAŞLARININ HAMİSİ,FİNANSÖRÜ VE FİTNEBAŞI DEĞİLMİSİN.BU İŞLERİ DE ÖNCELİKLE TOPLUMUN BİRLİĞİNİ BOZARAK YAPTIĞINA GÖRE ENDİŞEN BU MİLLETİ BÖLÜP SÖMÜREMEMEK OLSA GEREK.SİZİ DOMUZ OĞLU DOMUZLAR...

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