Vize Tarih ve Kültür Festivali 2 yıl aradan sonra tekrar yapılacak

Festival ile ilgili olarak açıklamada bulunan Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için hayati önem taşıyan çeşitli alt yapı ve üstyapı yatırımlarının tamamlanması için gayret gösteriyoruz. Belediyemiz bütçesine de ciddi anlamda yük getiren bu yatırımlar nedeniyle, 2 yıldır öz kaynaklarımızı dikkatli kullanmak amacıyla Tarih ve Kültür Festivalimize ara verilmişti. Ancak bu yıl vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek nedeniyle, Vize’mizin kültürel değerlerinin tanıtılmasının, sosyal aktivite ve kaynaşmanın en önemli yollarından olan festivalimize devam etme kararı aldık” dedi.

Açıklamasında, Vize 10. Tarih ve Kültür Festivalinin 11-12-13 Ağustos 2017 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacağını da ifade eden Başkan Balkı, Vizeli’lerin bu tarihleri dikkate alarak düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonlarını yapmalarını istedi.

Başkan Balkı ayrıca, “Trakya’nın tek sakin şehri Vize, milattan önce 5.000 yıllarına dayanan tarihi ile önce Traklara Başkentlik, daha sonra Romalılar ve Bizanslıların yaşadığı, Osmanlı Döneminde Trakya’daki 3 sancaktan biri ve 1923 yılında Cumhuriyetin kurulmasıyla da belediye oldu. Vize ilçesi tarihiyle, kültürüyle ve eşsiz yeşilliği ve doğasıyla Trakya’nın gözbebeği olan bir ilçeyi görme fırsatı yakalayacağınızı düşünerek sizleri Festivalimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.