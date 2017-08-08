Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vize Tarih ve Kültür Festivali 2 yıl aradan sonra tekrar yapılacak

Kırklareli’nin Vize ilçesinde geleneksel olarak 9 defa düzenlenen ve iki yıl ara verilen Tarih ve Kültür Festivalin bu yıl tekrar düzenleneceği bildirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:09
Vize Tarih ve Kültür Festivali 2 yıl aradan sonra tekrar yapılacak

Festival ile ilgili olarak açıklamada bulunan Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için hayati önem taşıyan çeşitli alt yapı ve üstyapı yatırımlarının tamamlanması için gayret gösteriyoruz. Belediyemiz bütçesine de ciddi anlamda yük getiren bu yatırımlar nedeniyle, 2 yıldır öz kaynaklarımızı dikkatli kullanmak amacıyla Tarih ve Kültür Festivalimize ara verilmişti. Ancak bu yıl vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek nedeniyle, Vize’mizin kültürel değerlerinin tanıtılmasının, sosyal aktivite ve kaynaşmanın en önemli yollarından olan festivalimize devam etme kararı aldık” dedi.

Açıklamasında, Vize 10. Tarih ve Kültür Festivalinin 11-12-13 Ağustos 2017 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacağını da ifade eden Başkan Balkı, Vizeli’lerin bu tarihleri dikkate alarak düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonlarını yapmalarını istedi.

Başkan Balkı ayrıca, “Trakya’nın tek sakin şehri Vize, milattan önce 5.000 yıllarına dayanan tarihi ile önce Traklara Başkentlik, daha sonra Romalılar ve Bizanslıların yaşadığı, Osmanlı Döneminde Trakya’daki 3 sancaktan biri ve 1923 yılında Cumhuriyetin kurulmasıyla da belediye oldu. Vize ilçesi tarihiyle, kültürüyle ve eşsiz yeşilliği ve doğasıyla Trakya’nın gözbebeği olan bir ilçeyi görme fırsatı yakalayacağınızı düşünerek sizleri Festivalimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:09
  1. Trakya
  2. Kırklareli
  3. Vize
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2017 İkinci Çeyreğine İlişkin Açıklamalarda Bulundu
    1. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin..
    2. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    3. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    4. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    5. Brüksel'de bomba alarmı
    6. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    7. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    9. Almanya'da bir Türk'ün bulduğu bir..
    10. İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var
    11. Üniversitelere yerleştirme sonuçları..
    12. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek..
    13. Çaldıran’da sokak hayvanlarını..
    14. İmparator Gallienus’un Mektubu Side..
    15. Azeri askerleri sabotaj için sızmaya..
    16. ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
    17. Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest
    18. Tarihi binadan kopan parçalar..
    19. Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs..
    20. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-365354.html
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!