Vize serbestisinde sıcak gelişme

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı vize çalışma planı belgesi ve eklerini AB Komisyonu'nun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a verdi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti