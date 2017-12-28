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Vize krizini çözülmesinin ardından ABD'den açıklama

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin çözülmesinin ardından ABD Büyükelçiliği'nin hesabından açıklama geldi.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:35
Vize krizini çözülmesinin ardından ABD'den açıklama

Türkiye'deki Vize Hizmetlerinin Yeniden Başlamasına ilişkin ABD Diplomatik Misyonunun Açıklaması

Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir.

"GÜVENCELERE GÖSTERİLEN BAĞLILIĞA İSTİNADEN"

Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılanmız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılanmız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplanyla görüşmelerini sürdürecektir.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 17:35
  1. ABD büyükelçiliği
  2. ABD vize krizi
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