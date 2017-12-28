ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi son buldu

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye yönelik vize randevusu kısıtlamasını kaldırdı.

ABD ile yaşanan vize krizinde gözler ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD vizesi için randevu kısıtlamasını kaldırdığını açıkladı.

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.