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ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi son buldu

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye yönelik vize randevusu kısıtlamasını kaldırdı.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:03
ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi son buldu

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye yönelik vize randevusu kısıtlamasını kaldırdı.

ABD ile yaşanan vize krizinde gözler ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD vizesi için randevu kısıtlamasını kaldırdığını açıkladı.

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 17:03
  1. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği
  2. Metin Topuz
  3. ABD Türkiye vize krizi
  • SADDİSADDİ49 dk önce
    Vizeyi kaldırmayın. ABD, ajanları daha rahat girsin diye kaldırdı Oyna gelmeyin. YETER BU GAFLET.
  • EskidostdüşmanolmazEskidostdüşmanolmaz1 sa önce
    Amerikayla tek sıķıntımızvize sorunuçözülmüş!;ocak 2019.Eski dost! düşman olmaz..Hazır Rusyada Esed'le ilgili küstahlık yapmışken Amerikayla kavuşalım gayri.
  • alpalp1 sa önce
    demek ki kanguru mahkemesinin ayarli jurisi bugun yarin "beklenen" kararini aciklayacak. Tipik siyonist taktikleri...
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Keşke hiç çözülmesydi ...
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Hürriyet flaş haber olarak geçti.Bir müslüman ABD ye neden gider ki ama umreye ikinci kez gitmek isteyene kırk tane bahane hatta fetva verirler.ABD ye ne kadar çok gidersen o kadar önemli adamsın oluyor.
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