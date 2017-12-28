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Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 19:11
Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.330,74 puan artarken toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,90 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile madencilik oldu.

VİZE KARARI ETKİLİ OLDU

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından hızlanan yükselişiyle 114.542,37 puana kadar çıktı. Endeks, 6 Kasım'da gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 115.093,30 puana ulaşamasa da 114.542,37 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, yarın pozitif görünümün devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan zirve konumundaki 115.093,30 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yarın, yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 19:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Saksafoncu Saksafoncu 46 dk önce
    Ekonomist değilim ama abd nin vizeyi kaldirmasina bile bağlı olan bir ekonomi ne kadar saglam olur. Vizeyi kaldır borsa coşuyorsa yarın bir kriz çıksa hersey tepetakla. Göbeğimiz coniyemi bağlı .
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