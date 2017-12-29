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Vize kararı sonrası ilk görüşme!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.

29 Aralık 2017 Cuma 00:13
Vize kararı sonrası ilk görüşme!

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 00:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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