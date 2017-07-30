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Viyadüğe koyulan kasis kazaya neden oldu: 2 yaralı

Beşiktaş 4. Levent’te viyadüğü güçlendirmek için 1 hafta önce koyulan 10 santimetre yüksekliğindeki demir kasis kazaya neden oldu. Otomobilin ardından kasise giren motorize yunus ekipleri havalanmaları sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek araca arkadan çarptı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:00
Viyadüğe koyulan kasis kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerindeki viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce cadde üzerindeki viyadüğe güçlendirme çalışmaları kapsamında 10 santimetrelik demir kasis koyuldu. Sabah saatlerinde Seyrantepe istikametine bir Otomobil kasise geldiği esnada yavaşladı ve geçti. Hemen ardından gelen motorize yunus ekipleri ise kasisi geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan polis memurları hafif şekilde yaralanırken, kullandıkları motosiklet 50 metre uzağa sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralı polisler yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çağlayan’da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜÇLENDİRMEK İÇİN KOYULAN 10 SANTİMETRELİK KASİS KAZAYA NEDEN OLDU

Öte yandan, kazaya güçlendirmek için koyulan 10 santimetrelik demir kasisin neden olduğu iddia edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı polislerin kasklarını ve çelik yeleklerinin topladı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazaya karışan otomobil sürücüsünün ifadesine başvurdu. Otomobilin içindekiler ise şans eseri yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi. İBB’ye bağlı ekipler ise viyadük üzerinde temizlik çalışması yaptı.

“O DA SETİN BURADA OLDUĞUNU BİLMİYORDU, YENİ KURMUŞLARDI”

Kazayı yaşayan otomobilin sürücüsü, “Hiçbir şey anlayamadık. Kasisten tam geçerken arkadan hızla bize vurdu. Öyle bir vurdu ki adam yere düşüp yaralandı. O da setin burada olduğunu bilmiyordu, yeni kurmuşlardı. 2 polis memuru yaralandı, birinin kolu kırılmıştı diğerinin de sıyrıkları vardı, hastaneye kaldırıldılar” dedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:00
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