Vitamin eksikliklerin yol açtığı hastalıklar

Vitamin ve minerallerin vücudun kendi yapamadığı, besinlerle veya değişik preparatlar şeklinde dışarıda takviye edildiğini anlatan Dr. Serdal Baysal, eksikliğinde ise bazı değişik hastalıklar meydana geleceğini söyledi. Çeşitli vitaminlerin nasıl hastalıklar ortaya çıkaracağını anlatan Baysal, hangi vitaminin eksikliğinin hangi hastalıklara sebep olduğunu şöyle listeledi.

Vücudumuzda A vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar: Ciltte kuruluk, yüksek tansiyon, saç ve tırnak kırılmaları, görmede bozukluk, halsizlik ve enfeksiyonlara karşı dirençsizlik oluşabilir.

Vücudumuzda B1 vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar: Dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim bozukluğu ve halsizlik oluşabilir.

Vücudumuzda B6 vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar: Sinir sistemi ve halsizliğin yanı sıra böbrek taşı oluşumu ve kansızlık görülebilmektedir.

Vücudumuzda B12 vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar: Alzheimer gibi kalıcı sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkabilir.