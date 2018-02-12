Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vitamin eksikliklerin yol açtığı hastalıklar

Vitamin ve minerallerin eksiklikleri vücudumuzda bazı hastalıklara yol açar. Her vitaminin eksikliğinin yol açtığı hastalık farklıdır. İşte vitaminlerin eksikliklerinin yol açtığı sorunlar!

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:48
Vitamin eksikliklerin yol açtığı hastalıklar

Vitamin ve minerallerin vücudun kendi yapamadığı, besinlerle veya değişik preparatlar şeklinde dışarıda takviye edildiğini anlatan Dr. Serdal Baysal, eksikliğinde ise bazı değişik hastalıklar meydana geleceğini söyledi. Çeşitli vitaminlerin nasıl hastalıklar ortaya çıkaracağını anlatan Baysal, hangi vitaminin eksikliğinin hangi hastalıklara sebep olduğunu şöyle listeledi.

Vücudumuzda A vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar: Ciltte kuruluk, yüksek tansiyon, saç ve tırnak kırılmaları, görmede bozukluk, halsizlik ve enfeksiyonlara karşı dirençsizlik oluşabilir.

Vücudumuzda B1 vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar: Dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim bozukluğu ve halsizlik oluşabilir.

Vücudumuzda B6 vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar: Sinir sistemi ve halsizliğin yanı sıra böbrek taşı oluşumu ve kansızlık görülebilmektedir.

Vücudumuzda B12 vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar: Alzheimer gibi kalıcı sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkabilir.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:48
  1. Vitamin
  2. mineraller

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl vergi almıyoruz, buyurun gelin
    1. O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar!..
    3. Tarihinin en kapsamlı restorasyon..
    4. Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması
    5. Survivor gençliği okulları cehenneme..
    6. Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının..
    7. ''PKK'nın elinde 800 rehine var''
    8. Vitamin eksikliklerin yol açtığı..
    9. SGK'lı neden fark veriyor?
    10. Afrin şehidine vefasızlık, ertesi gün..
    11. Onlarda Afrin'e gidiyor
    12. Sosyal medyayı sallayan benzerlik!
    13. 25 terörist öldürüldü
    14. Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri..
    15. Üç harflilerden tüyleri diken diken..
    16. Hakkari'den acı haber! Şehit ve..
    17. İstanbul'daki dev AVM iflas etti
    18. Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?
    19. Göz ve kulaktaki teknoloji..
    20. Doktorlar 'sabaha çıkmaz, yaşamaz!'..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor