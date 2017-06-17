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Vissel Kobe'den Podolski açıklaması!

Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski'nin karşılama programı kulüp içinde tartışmaya sebep oldu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:02
Vissel Kobe'den Podolski açıklaması!

Vissel Kobe, Lukas Podolski'yi resmen açıkladı. 10 numara forma giyeceği belirtilen Alman futbolcunun gelişi kriz çıkardı. 6 Temmuz'da kente ulaşacağı duyurulan Podolski için hazırlanan karşılama programı, kulüp içinde tartışma yarattı.

"GEREKSİZ MASRAF YAPTINIZ"

Buna göre Podolski önce Kansai Uluslararası Havaalanı'na iniş yapacak. Oradan ise aktarma yaparak charter uçakla, Osaka Körfezi'nde tam karşıda bulunan Kobe'ye geçecek. Bu seyahat planı yöneticileri ikiye böldü, bir grup gereksiz masraf yapıldığını savundu.

300 TARAFTAR KARŞILAYACAK

Uçağın 10 dakikada geçtiği bu mesafe, kara yoluyla körfezi dolanarak 70 dakikada kat ediliyor. Yüksek hızlı motorlarla denizden ise 30 dakikada geçiliyor. Buna karşın uçak seçeneği, kimilerince lüks bulundu ama diğer grup Dünya Kupası kaldırmış ismin bu karşılamayı hak ettiğini belirtti. Kobe havaalanında ise 300 taraftarlık bir karşılama yapılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:02
  1. Galatasaray
  2. Vissel Kobe
  3. Lukas Podolski
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