Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı

Bilecik’te virajı alamayan otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra istinat duvarına çarparak durabildi.

01 Ağustos 2017 Salı 13:26
Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Yavuz Selim Candan yönetimindeki 11 AS 807 plakalı otomobil, Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde virajı alamayarak ilk olarak kaldırıma çıktı, sonrasında ise istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kazada yaralanan sürücü Candan, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza yerinde trafiğini aksamaması için gerekli önlemleri aldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:26
  1. Bilecik
  2. Bozüyük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar denize bırakıldı
    1. Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar..
    2. Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    3. Başkan Kale sözünü tuttu
    4. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    5. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    6. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    7. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    8. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    9. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    10. 700 balya saman kül oldu
    11. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    12. İki üniversite mezunu engelli..
    13. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    14. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    15. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    16. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    17. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    18. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    19. Hastane otoparkı asfaltlandı
    20. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var