Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Yavuz Selim Candan yönetimindeki 11 AS 807 plakalı otomobil, Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde virajı alamayarak ilk olarak kaldırıma çıktı, sonrasında ise istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kazada yaralanan sürücü Candan, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza yerinde trafiğini aksamaması için gerekli önlemleri aldı.