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Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:43
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Sakarya Valiliği kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 55 GV 068 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Durumu gören diğer sürücüler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve sağlık ekipleri kazada yaralanan kamyon sürücüsünü çıkararak ambulansa götürdü.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:43
  1. Yenikent
  2. Sakarya
  3. Adapazarı
  4. Camili
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