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Virajı alamayan çekici takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolunda virajı alamayan çekici kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:22
Virajı alamayan çekici takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 DE 817 plakalı çekici kamyonet, Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken girdiği virajı alamayarak yoldan çıktı. Takla atan ve yan yatan araç içerisindeki iki kişi sıkışarak yaralandı. Araç sürücüsünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yan yatan çekici başka bir çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:22
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
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