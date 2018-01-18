Viorica Dancila, Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila'yı ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Mihai Tudose’un istifasının ardından ülkenin yeni Başbakanı olarak seçilen 54 yaşındaki Dancila, 7 ay içerisinde Romanya’nın 3. başbakanı oldu. Iohannis, Dancila’nın atanmasının 1 Şubat'a kadar parlamento ve yeni bir hükümet tarafından hızla onaylanmasını talep etti.

İHA'nın haberine göre, Pazartesi günü gerçekleştirilen, Sosyal Demokrat Parti’nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısındaki gizli oylamada 59'a karşı 4 hayır ve 4 çekimser oyla partisinin desteğini alamayan Tudose, toplantı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.