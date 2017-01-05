Vine'ın kapanma tarihi açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın Vine uygulamasını kapatacağını ve işlevini baştan aşağı değiştireceğini ifade etmiştik. 2017 yılı içinde Vine uygulamasının boyut değiştireceği ve artık Vine Camera'ya dönüştürüleceği açıklanmıştı. Anlaşılan o ki Twitter, Vine'ı kapatmak için fazla beklemek istemiyor. Zira Vine'ın 17 Ocak'ta kapanacağı açıklandı.



Vine platformunda videoları olan kullanıcılar, bu zamana kadar kaydettiği videolara internet üzerinden erişebilecek. Fakat 17 Ocak'tan itibaren Vine'ın mobil uygulamasına erişim olmayacak. Bunun yerine Vine Camera kullanılacak ve Twitter üzerinden 6 saniyelik video paylaşımına müsaade edilecek.



Vine neden kapatılıyor?



Facebook'un Instagram'a ciddi yatırımlar yapması ve Snapchat'in popülerleşmesi Vine'ı gölgede bıraktı. Ayrıca geçtiğimiz ayların raporuna göre Vine'ın yüzde 9'luk büyüme göstermesinin yetersiz olduğu ifade edilmişti.



2012 yılında tasarlanan ve Twitter tarafından 24 Ocak 2013'te kullanıma sunulan Vine uygulaması kısa sürede dünya çapında popülerlik kazanmıştı. 'Yalnızca 6 saniye video kaydı yaparak birçok şeyin anlatılmasının hedeflendiği' program sayesinde yeni sosyal medya fenomenleri ortaya çıktı ve bu kişilerden bazıları önemli TV ve sinema projelerinde yer aldı.



