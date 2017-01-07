Vine uygulaması kapanıyor!

17 Ocak'tan itibaren Vine uygulaması üzerinden videolara erişmek mümkün olmayacak..

Vine uygulaması kapanıyor!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 16:49
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Twitter’ın büyük umutlarla satın aldığı ancak beklentilerin altında kaldığı için kapatmaya karar verdiği Vine'ın iOS ve Android platformları için kamera uygulaması olarak kalacağı belirtilmişti. Şimdi ise sadece eski videoların izlenebildiği Vine uygulaması tamamen kapanacak.

17 Ocakta kapanıyor!

Twitter, Vine'ı 17 Ocak tarihinde kapatacağını açıkladı. Ancak kullanıcılar Vine'ın internet sitesine girip oradan eski videoları izleyebilecek. Kullanıcılar Twitter'a doğrudan video göndermek için başka seçeneklere sahip olacak.

 
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