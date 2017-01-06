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Vine resmen kapanıyor! İşte o tarih

Yıllarca milyonlarca kısa videoya ev sahipliği yapan ve kendi fenomenlerini ortaya çıkaran Vine'ın son kullanma tarihi belli oldu.

Vine resmen kapanıyor! İşte o tarih
Eklenme: 06 Ocak 2017, 08:20
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Twitter, içerik üreten popüler Vine fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanıcılarını kaybeden Vine, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmıştı. Sadece eski videoların izlenebildiği Vine uygulaması şimdi tamamen kapanmak üzere hazırlık yapıyor.

17 OCAK'TAN SONRA VINE UYGULAMASI YOK 

Twitter'ın Vine'ın şalterini indireceği tarih ise 17 Ocak olarak açıklandı. 17 Ocak'tan itibaren artık Vine uygulaması üzerinden videolara erişmek mümkün olmayacak. Ancak Vine'ın web sitesi erişilir olmaya devam edecek. Eski videoları izlemek isteyenler web sayfasını kullanabilecekler.

shifttdelete'in Haberine göre Vine hayatına bir kamera uygulaması olarak devam edecek ve uygulamayı kullananlar, Twitter'a doğrudan video göndermek gibi pratik seçeneklere sahip olacaklar.

 
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