Vine ne zaman kapanacak?

Twitter, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sürpriz bir karar alarak 6 saniyelik videolar çekip, paylaşma platformu olan Vine'ı kapatacağını açıklamıştı. Bu haberin ardından Vine'ı kurtarmak için bir kaç girişim olmuş ancak bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Twitter artık daha fazla bekleyemedi ve Vine'ı ne zaman kapatacağını resmen açıkladı.

Twitter'ın açıklamasına göre Vine, 17 Ocak tarihinden itibaren indirime kapatılacak. Hatırlayacağınız üzere Vine'ın kapatılacağı haberinden sonra, Vine kullanıcılarının videolarını indirmesi için bir opsiyon sunulmuştu. Bu süre de 17 Ocak tarihinde sona erecek.

Instagram'ın video yükleme süresini 60 saniyeye çıkarması ve Vine "fenomenlerinin" gelir elde etmek için YouTube'a yönelmesi, Vine'ın ağır yara almasına neden olmuştu. Artık eskisi gibi rağbet görmeyen platformu kapatmak çok doğru bir seçim gibi görünüyor.

Eğer Vine'daki videolarınızı platform kapatılmadan önce indirmek istiyorsanız Vine'ın sitesinin sağ üst tarafında yer alan "Download Your Vines" bölümüne tıklamanız gerekiyor.