Vinçli kamyon akaryakıt istasyonuna girdi!

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Alçaklığın böylesi!

İngiliz The Guardian gazetesi korkunç bir skandala imza attı. PKK'lı teröristin yer aldığı bir fotoğrafı "Yılın fotoğrafı adayları" arasında gösterdi. Ayrıca fotoğrafın altında da Cizre'de kimyasal gaz kullanıldığına dair bir bilgiye de yer verdi. Ayrıca Deutsche Welle de Türkiye ile ilgili bir habere Tunus'ta çekilmiş bir fotoğrafı kullanarak bir algı operasyonuna imza attı. Sunucu Erkan Tan, bu kuruluşlara "Siz birer alçaksınız" diyerek tepki gösterdi.