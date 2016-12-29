Vinçli kamyon akaryakıt istasyonuna girdi!

İstanbul'da yaşanan fırtına ve sağnak yağış beraberinde kazaları getirdi. Maltepe'de saat 09.00 sıralarında meydana freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.
İstanbul'da yaşanan fırtına ve sağnak yağış beraberinde kazaları getirdi. Maltepe'de saat 09.00 sıralarında meydana freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.
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