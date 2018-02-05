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Vincent Aboubakar'ın talipleri bitmiyor!

Beşiktaş'ın eski yıldızının Aboubakar'ın son talibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:06
Vincent Aboubakar'ın talipleri bitmiyor!

Bu sezon Porto'da gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren ve Swansea City, Jiangsu Suning ve Atletico Madrid gibi takımların ilgisini çektiği sıklıkla belirtilen, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın son talibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United oldu.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Londra kulübünün Aboubakar ve takım arkadaşı Yacine Brahimi için Porto maçlarına sürekli gözlemci gönderdiği belirtilirken, West Ham teknik direktörü David Moyes'un Kamerunlu golcüye hayran olduğu vurgulandı.

Sezon başında transfer edilen Javier Hernandez'den bir türlü verim alamayan ve Meksikalıyı sene sonu takımdan gönderme ihtimali bir hayli yüksek olan, aynı zamanda da Andy Carroll'un sık sakatlanması ve Diafra Sakho'nun takımdan ayrılması sonucu forvet arayışında olan West Ham'ın, yaz ayları için birinci forvet adayının Aboubakar olduğu belirtilirken, Porto'da bu sezon 32 maçta 25 gol atan oyuncu ile bir diğer Premier Lig ekibi Everton'ın da ilgilendiği kaydedildi.

Cenk Tosun'dan fazla verim almayı şu ana kadar başaramayan Sam Allardyce'ın, Aboubakar'ı bir alternatif olarak belirlediği belirtilirken, Kamerunlu golcü için istenen bonservis bedeli ise belirtilmedi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:06
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