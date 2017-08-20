Vincent Aboubakar'dan gol şov
Portekiz Ligi'nin 3. haftasında Porto, Estadio do Dragao'da konuk ettiği Moreirense'yi Vincent Aboubakar'ın golleri ile 3-0 mağlup etti.20 Ağustos 2017 Pazar 23:27
Portekiz Ligi'nde Porto, sahasında Moirense'yi Vincent Aboubakar'ın hat-trick'i ile 3-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Kamerunlu golcü, 18, 21 ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Aboubakar, bu sezon ligde çıktığı 3. maçta 4. golünü atmış oldu.
Porto, bu galibiyetin ardından 3 maç sonunda yoluna kayıpsız devam etti ve 9 puana çıktı. Moreirense ise 2 puanda kaldı.