Beşiktaş’ta geçen sezon Porto’dan kiralık olarak forma giyen ve kazanılan lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden Vincent Aboubakar’a yeni bir talip çıktı.



Portekiz gazetesi A Bola’nın haberine göre Fransız ekibi Rennes, Kamerunlu golcüyü kadrosuna katma adına kesenin ağzını açtı. Rennes’nin bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro (40 milyon TL) teklif ettiği öne sürüldü. Beşiktaş’ın, 25 yaşındaki oyuncu için verdiği rakamın ise 7 milyon Euro (28 milyon TL) civarında olduğu yazıldı.