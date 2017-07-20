Vincent Aboubakar ikinci dakikada gol attı
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Porto'nun golcüsü Aboubakar, takımının Meksika ekibi Guadajalara ile oynadığı hazırlık maçında gol attı.20 Temmuz 2017 Perşembe 12:03
Portekiz ekibi Porto yeni sezon hazırlıkları kapsamında Meksika takımı Guadajalara ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatan Porto, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Portekiz ekibinin gollerini 2. dakikada, geçen sezon Beşiktaş forması giyen Aboubakar ve 38'de Brezilyalı oyuncu Otavio kaydetti.
Guadajalara'nın gollerini ise 57. dakikada Macias ve 83'te Fierro attı.
(Yeni Şafak)