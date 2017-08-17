Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vincent Aboubakar Fenerbahçe için dönmeye hazır!

Fenerbahçe yönetimi, Aboubakar için girişimlere tam gaz devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Kamerunlu'yu bu hafta İstanbul'a getirmeye kararlı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:00
Vincent Aboubakar Fenerbahçe için dönmeye hazır!

Fenerbahçe taraftarları bu hafta iki transfer birden bekliyor. Yönetim, önce Gustavo Gomez'i ardından da Vincent Aboubakar'ı açıklamak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyordu. Gomez için Trabzonspor'un devreye girmesinin ardından Paraguaylı oyuncuya ağırlık verildi. Ancak Aboubakar'a imza attırmak adına yapılan çalışmalar da son sürat devam ediyor.

Kamerunlu oyuncu, Fenerbahçe için Türkiye'ye dönmeye hazır. Bu transferi zorlaştıran olay, Aboubakar'ın bonservisinin bir bölümünün Lorient'de diğerinin ise Porto'da olması. Fransız ekibinin 6 milyon Euro'dan aşağı inmemesi en büyük sorun.

AVRUPA'DA OYNAMAYABİLİR

FFP nedeniyle Fenerbahçe'nin, Kjaer ve Stoch'un satılmasının ardından 13.5 milyon Euro (55.75 milyon TL) bütçesi vardı. 5 milyon Euro'ya (20.8 milyon TL) Soldado, 7 milyon Euro'ya da (28.9 milyon TL) Giuliano alınınca elde 1.5 milyon Euro kaldı. Eğer başka bir satış olmazsa, Aboubakar'ın bonservisi alınsa bile UEFA listesine adı yazılamayacak ve sadece lig ile kupada görev yapabilecek.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:00
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum
    1. Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos..
    2. Amerika'ya şok! Bir askeri daha..
    3. İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:..
    4. Adana'da 'Burada ezan okunmayacak'..
    5. Kanada'da 13 yıldır kayıp olan yüzük..
    6. Aracında su şişesi bekletenlere uyarı!
    7. Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri..
    8. ‘Türkiye’ye gelmeyin’ demişti… Bu..
    9. Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar..
    10. İlahiyat mezunlarına müjdeli haber:..
    11. Kavun çekirdeği suyu faydaları
    12. Borsa güne nasıl başladı?
    13. İzmir’de acil nöbetinde kalp krizi..
    14. Hedefte Donald Trump! Irkçılık..
    15. Çocuğunuz arkadaş edinmekte..
    16. Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama..
    17. ABD'den flaş açıklama: O ülke ile..
    18. Anderson Talisca'ya Türk futbol..
    19. Beyaz Saray baş stratejisti Bannon: O..
    20. Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam