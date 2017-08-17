Vincent Aboubakar Fenerbahçe için dönmeye hazır!

Fenerbahçe taraftarları bu hafta iki transfer birden bekliyor. Yönetim, önce Gustavo Gomez'i ardından da Vincent Aboubakar'ı açıklamak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyordu. Gomez için Trabzonspor'un devreye girmesinin ardından Paraguaylı oyuncuya ağırlık verildi. Ancak Aboubakar'a imza attırmak adına yapılan çalışmalar da son sürat devam ediyor.

Kamerunlu oyuncu, Fenerbahçe için Türkiye'ye dönmeye hazır. Bu transferi zorlaştıran olay, Aboubakar'ın bonservisinin bir bölümünün Lorient'de diğerinin ise Porto'da olması. Fransız ekibinin 6 milyon Euro'dan aşağı inmemesi en büyük sorun.

AVRUPA'DA OYNAMAYABİLİR

FFP nedeniyle Fenerbahçe'nin, Kjaer ve Stoch'un satılmasının ardından 13.5 milyon Euro (55.75 milyon TL) bütçesi vardı. 5 milyon Euro'ya (20.8 milyon TL) Soldado, 7 milyon Euro'ya da (28.9 milyon TL) Giuliano alınınca elde 1.5 milyon Euro kaldı. Eğer başka bir satış olmazsa, Aboubakar'ın bonservisi alınsa bile UEFA listesine adı yazılamayacak ve sadece lig ile kupada görev yapabilecek.