Vinç devrildi, E 5 trafiğe kapatıldı

E-5 Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vincin, beton mikserinin üzerinde devrilmesi sonucu E-5 Otoyolu istikameti trafiğe kapatıldı.
Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle İstanbul trafiği sabah saatlerinde yoğunluk arttı.
E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi.
E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ayrıntılar geliyor...