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Villarreal Bakambu transferini duyurdu!

İspanya La Liga ekibi Villarreal, Cedric Bakambu'nun 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödendiğini açıkladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 20:54
Villarreal Bakambu transferini duyurdu!

Devre arası transfer döneminde en çok bonservis ücreti ödenen futbolcu, resmen Cedric Bakambu oldu. Kongolü golcünün, 40 milyon Euro'ya Çin Ligi takımlarındanBeijing Guoan'a transferi resmileşti.

Villarreal, Cedric Bakambu'nun 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödendiğini ve golcü futbolcunun Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olduğunu açıkladı.

2015 yılında 7.5 milyon Euro'ya Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olan 26 yaşındaki forvet, bu sezon 21 maçta forma giyerken 14 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 20:54
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