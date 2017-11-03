Villada yakalanmıştı... Sedat Şahin için bu karar çıktı

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Adalet Sarayı’nda yaptığı bir önceki duruşmada gerginlik çıkması üzerine güvenlik gerekçesi ile Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında bulunan duruşma salonunda yaptığı bugünkü duruşmaya, 16’sı tutuklu toplam 27 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile katılan tutuklu sanık Fatih Tüylüoğlu, daha önce verdiği savunmasının doğru olmadığını söyledi. Davalı taraflar olan Şahinler ve Saralları tanımadığını söyleyen Tüylüoğlu, ailesinden ve çevresinden baskı gördüğü için kafasında kurguladığı ifadeleri verdiğini belirterek, "Önceki ifadelerime itibar edilmemesini istiyorum. Her iki gurupla da ilgim yoktur" dedi. Tülyüoğlu, ifadesini değiştirmesi için baskı görüp görmediği yönündeki bir soru üzerine de herhangi bir baskı görmediğini söyledi.

'BİZDE ÇIKSA ÇIKSA TABANCA ÇIKAR'

Söz alan tutuklu sanık Sedat Şahin, ailesinin gözü önünde kurşun yağmuruna tutulduğunu belirterek, "Kurşunlar beni ıskalayarak kardeşime isabet etti. Önce hedef gözeterek bana ateş ettiler, sonra da hedef gözetmeksizin kurşun yağmuruna tuttular. İşin içinde çocuklar olmasaydı yine şikayetçi olmazdım. Bizim kendileri ile yaptığımız ateşkes değildi, barıştı. Kardeşimi öldürdüler barış bozuldu" dedi. Yakup Çetin’in ölümüyle bir ilgisi olmadığını öne süren Sedat Şahin, şikayetçi olduğu halde sanık sandalyesinde oturduğunu belirterek, "Evimde 9 tane yetim çocuk var. Önce Allah’a sonra da bana emanetler. Lav silahı bulunmuş, ben konutumda ağır silah bulundurmam. Lav silahı kullanmasını bilmem, kullanmasını bilmediğim silahı da konutumda bulundurmam. Bizde çıksa çıksa tabanca çıkar. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SEDAT ŞAHİN TAHLİYE OLDU

Sanıklardan sonra söz alan avukatlar tahliye taleplerinde bulundu. Kısa bir ara veren mahkeme, tutuklu sanıklar Sedat Şahin, Fatih Teleke, Halis Kocaman ve Emre Topal’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin ve Burhanettin Saral arasındaki husumet nedeniyle geçmişte kanlı hesaplaşmaların yaşandığı, 19 Mayıs 2016 günü Sedat Şahin’in villasında öldürülmeye teşebbüs edilmesi ve saldırıda Şahin’in kayınvalidesi Gülçin E.’nin vurulmasıyla, iki grup arasındaki husumetin yeniden başladığı belirtildi. İddianamede, 6 Haziran 2016 tarihinde Kağıthane’de İbrahim Akyıldız, 9 Ağustos 2016 tarihinde Abbas Ata ve 30 Kasım 2016’da ise Yakup Çelik’in, Sedat Şahin grubu tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İddianamede, Sedat Şahin, Mehmet Şahin, Emrah Topal, Oktay Öztürk (Sadettin oğlu) ve Serkan Şahin’in suç örgütü yöneticisi oldukları ve 3 kişinin öldürülmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında, 3’er kez müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, tutuklu sanık Burhanettin Saral ile firari sanıklar Barış Saral ve İlyas Saral’ın suç örgütü yöneticisi olduğu ve örgütün tüm eylemlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle, Sedat Şahin’in Beykoz’daki villasında Şahin’i ve kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs suçundan 26 yıldan 40 yıla, bir kişinin öldürülmesi suçundan ise müebbet hapis cezası isteniyor.