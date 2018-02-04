THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Villa havuzunda telef olmuş hayvanlar bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boş bir villanın bahçesindeki havuzda boğularak telef olmuş 1 yavru köpek, 3 kedi ve 4 fare bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 11:09
Villa havuzunda telef olmuş hayvanlar bulundu

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Mahallesi Emecikli Caddesi'deki Erden Sitesi'nde uzun süredir boş duran bir villanın havuzunda telef olan hayvanların bulunduğunu belirledi.

Dün akşam üzeri vilaya giden zabıta ekipleri, yarısına kadar su dolu havuzu boşaltıp, 1 yavru köpek, 1'i yetişkin, 3 kedi, 4 fare ölüsü çıkardı. Hayvanların leşleri, katı atık depolama alanına götürülüp, gömüldü. Tahliye edilen havuzdaki çöpler ise imha edilmek üzere Marmaris Belediyesi Makine-Araç Parkı'na götürüldü.

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

Site sakinlerinden Vehbi Gülal, "Bu villa, 10 yılın üzerine bir süredir hayalet ev gibi atıl şekilde duruyor. Sahiplerinin yurt dışında olduğu söylendi. Kimse sahiplerine ulaşamadı.

Birkaç defa havuza dolan yağmur sularını kendi imkanlarımızla boşalttık. Burada çok sayıda hayvan telef oldu. Koku yaptığı için kendimiz çıkararak gömdük. Bugün art arda hayvanların telef olduğunu görünce, belediye zabıta ekiplerini aradık" dedi.
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise boş duran villanın sahibini bulmak için çalışma başlattıklarını belirtip, "Kendilerine ulaştığımızda, haklarında kanunun el verdiği maddeler kapsamında 'tedbirsizlik' nedeniyle cezai işlem uygulayacağız. Havuz boşaltıldı. Havuz yağmur suyu ile tekrar dolarsa, bizlere bilgi verilmesini istedik. Havuz etrafını şeritle çevirerek çevresinde dolaşılmaması için uyarıda bulunduk" dedi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:09
  1. muğla
  2. marmaris
  3. hayvan
  4. havuz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır sözler !
    1. Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır..
    2. Terör örgütünün sözde 'medya bakanı'..
    3. Terör örgütü yandaşları Doğu Gutalı..
    4. Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
    5. Teröristlerin ölüme terk ettiği..
    6. Bursa’da şüpheli valiz korkusu
    7. Bursa'da teleferik seferleri iptal
    8. Bu adam kim! Takımına transfer edilen..
    9. CNN'den Zeytin Dalı yalanı
    10. Asgari ücrette sevindiren düzenleme
    11. Dindirin şu gözyaşlarını artık!
    12. Mete Yarar'dan terör sevici CHP'ye..
    13. Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını..
    14. 15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon..
    15. Ormanda drone ve narkotik köpekli..
    16. Satoğlu: Temel hedefimiz sigortalılık..
    17. Bomba iddia: Arkalarına bile bakmadan..
    18. Kurultay değil, danışıklı dövüş! Bakın..
    19. Van merkezli 4 ilde terör operasyonu:..
    20. Erdoğan'ın ziyareti için Roma'da..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!