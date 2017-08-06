Vietnam'daki sel felaketi 23 ölü

Merkezi Doğal Afet Komitesi, kurtarma ekiplerinin, son üç günde sel sularından 16 kişinin daha cesedini çıkardığını duyurdu.

Böylece can kaybı sayısı 23'e yükselirken, 21 kişinin yaralandığı ve 16 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer selden etkilenen 3 vilayette 228 evin tamamen yıkıldığını, bölgede yolların, sulama sistemlerinin ve ekinlerin zarar gördüğünü belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 5 bin asker, polis ve gönüllünün katılımıyla devam ediyor.