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Vietnam'da "Tembin Tayfunu" endişesi

Tayfunun etkileyeceği tahmin edilen Mekong Nehri Deltası'ndaki yaklaşık 1 milyon kişinin daha tahliye edilmesi planlanıyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:05
Vietnam'da "Tembin Tayfunu" endişesi

Vietnam'da "Tembin Tayfunu"nun etkileyeceği tahmin edilen ve on binlerce kişinin tahliye edildiği Mekong Nehri Deltası'ndaki yerleşim birimlerinde 1 milyon kişinin daha tahliyesi planlanıyor.

Vietnam devlet televizyonu VTV'de yer alan habere göre, yetkililer, kıyı bölgeler ve akarsu deltasında yaşayan 1 milyondan fazla kişinin bölgeden tahliye edilebileceğini bildirdi.

Afet Önleme Komitesi, hafta sonu boyunca en kırılgan bölgelerde yaşayan yaklaşık 74 bin kişinin tahliye edildiğini, 15 eyalette ve şehirde de 1 milyondan fazla kişinin tahliyesinin amaçlandığını belirtti.

Hükümet, petrol kuyularının çalışmasını ve tankerlerin yüklenmesini yasaklarken, 62 bin balıkçı teknesinin denize açılmasını engelledi.

Pasifik Okyanusu'nda Filipinler'in orta ve güney kesimlerinde etkili olduktan sonra batıya doğru hareket eden tayfunun, Vietnam'ın güneyine bugünden itibaren güçlü rüzgarlarla sağanak getirmesi bekleniyor.

Tembin Tayfunu'nun Filipinler'de yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Tayfunlar ve tropik fırtınalar Mekong Nehri Deltası'nı nadiren etkilese de etkili olduğunda saz ve teneke evlerin yaygın olduğu kırsal bölgelerde büyük can kaybına yol açabiliyor.

Bölgede 20 yıl önce 1997'de Linda Tropik Fırtınası nedeniyle 770 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin kişi kaybolmuştu.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 18:05
  1. Vietnam
  2. Tayfunlar ve tropik
  3. Filipinler
  4. Vietnam devlet televizyonu

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