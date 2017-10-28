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Video Yardımcı Hakem ilk kez kullanıldı

Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrim dışı olarak uygulandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 19:47
Video Yardımcı Hakem ilk kez kullanıldı

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında yapılan maçta, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrim dışı olarak uygulandı.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, VAR sisteminde görev yaptı. Çevrim dışı olarak yapılan denemede yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarıldı ve pozisyonlar burada tekrar izlendi.

Müsabaka hakemiyle iletişim kurmadan, VAR kapsamına girecek pozisyonlarla ilgili tespitler anında sesli ve görüntülü olarak sisteme kaydedildi. Müsabakanın ardından söz konusu kayıtlar, Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) gönderilecek ve çevrim dışı testin sonuçları IFAB'ın uluslararası sistemine yüklenecek. Her bir testin başarılı olup olmadığına IFAB karar verecek.

Süper Lig'de bu hafta iki maçta daha VAR sistemi çevrim dışı olarak uygulanacak. Ligde yarınki Bursaspor-Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında ise Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 19:47
  1. Cüneyt Çakır
  2. Video Yardımcı Hakem
  3. Medipol Başakşehir

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