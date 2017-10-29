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Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Türkiye'de tartışılan video hakem sistemi (VAR) Bundelisga'nın 10. haftasında iki önemli kararın alınmasına neden oldu.

29 Ekim 2017 Pazar 15:52
Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Bundelisga'da uygulanan video hakem sistemi 2 önemli kararın verilmesini sağladı. Bayern Münih-Leipzing ve Schalke 04 - Wolfsburg maçlarının hakemleri VAR'dan yararlandı.

BAYERN MÜNİH - LEİPZİNG MAÇINDA KIRMIZI KART

Bayern Münih'e konuk olan Leipzig'den Willi Orban mücadelenin maçının 13. dakikasında hakemin VAR sistemini kullanmasıyla kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzing, liderlik maçında Bayern Münih'e konuk oldu. Bavyere ekibinin 2-0 kazandığı maçta video hakem sistemi önemli bir karara imza attı.

SCHALKE 04 - WOLFSBURG MAÇINDA PENALTI KARARI

Bundesliga'nın 10. haftasındaki Schalke 04 - Wolfsburg maçında da video hakem sistemi bir kararda etkili oldu. Karşılaşmanın 41. dakikasındaki pozisyonda VAR uygulamasından yardım alan hakem Markus Schmidt, aldığı talimatın ardından penaltı noktasını gösterdi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 15:52
  1. Bundelisga
  2. Bayern Münih-Leipzing
  3. Schalke 04 - Wolfsburg
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