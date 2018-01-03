Vida'ya adının Türkçe'de ne anlama geldiği soruldu

Siyah-beyazlı ekip, yeni transferi Vida için imza töreni düzenledi. 4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Hırvat stoper soruları yanıtlarken, "İsmimin Türkçede ne anlama geldiğini biliyorum" dedi.

Birçok teklif aldığını ancak Beşiktaş'ı seçtiğini ifade eden Vida, "Birçok teklif aldım ancak ben kararımı vermiştim, önemli olan benim burada olmam. Sayın başkanımıza transfer sürecinde göstermiş olduğu ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Daha önce takımdaki bazı isimler ile aynı takımda oynadım. Lens'i yakından tanıyorum ve artık burada da terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Ben milli takımda da Şampiyonlar Ligi'nde de burada mücadele ettim. Büyük bir aileye geliyorum. 4,5 yıl sizinle birlikte olacağım." ifadelerini kullandı.