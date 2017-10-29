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Vidanjörle yangın söndürdüler

Bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangını yoldan geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekipleri, vidanjörle söndürdü.

29 Ekim 2017 Pazar 13:35
Vidanjörle yangın söndürdüler

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’nde bir apartmanın 4’üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine seyir halindeyken, yoldan geçen Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekipleri, yangını görerek vidanjörle müdahale etti. ŞUSKİ ekiplerinin sayesinde yangın büyümeden söndürülürken olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

İHA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 13:35
  1. Şanlıurfa
  2. ŞUSKİ
  3. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü
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