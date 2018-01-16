Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vicdansızların savunmasına bakın!

Adana’da engelli bir genci toplu taşıma aracında feci şekilde darp eden saldırganların ifadeleri ortaya çıktı.

16 Ocak 2018 Salı 08:18
Vicdansızların savunmasına bakın!

Bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılardan biri “Alkollüydüm, pişmanım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bir diğer saldırgan ise “Vurduklarımın çoğu denk gelmedi” diyerek yüzsüzlüğünü ortaya koydu. Biri ise “Bize el kol hareketi yaptı” dedi.

“ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Zanlılara Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadeleri sırasında kamera kayıtlarındaki darp görüntüleri izletildi. “Aleyhteki hususları kabul etmiyoruz” diyen zanlılar devamında en az otobüsteki saldırıları kadar skandal bir tavır ortaya koydu. Zanlılardan birinin ifadesi şöyle: “Alkollüydüm. Engelli olduğunu bilmiyordum. Haberlerde öğrendim. Pişmanım”

“VURDUM AMA DENK GELMEDİ”

Herhangi bir pişmanlık dile getirmeyen diğer bir zanlı ise şunları söyledi:

“Engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten vurduklarımın çoğu denk gelmedi. Engelli olduğunu haberlerden öğrendim” Zanlılardan biri ise engelli gencin kendilerine “el kol işareti” yaptığını söyleyerek saldırısına mazeret uydurmaya çalıştı.

Adana’da toplu taşıma aracında işitme engelli Ağit Acun’u (20), darp eden Ahmet G. (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcısı zanlıların ifadesini alarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Zanlılar "birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Milliyet

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 08:18
  1. adana
  2. engelli
  3. dayak
  • MustafaMustafa32 dk önce
    Osman islamiyet bu değil. Eğer böyle diyorsan sen islamı hiç ama hiç tanımamışın.
  • Ahmet SANCAKAhmet SANCAK37 dk önce
    KJardeşim tamam bu hırbolar suçlu du öbürü de ben engelliyim demiyorki. Görüntüleri iyi izleyin ilk yumruğu engelli atmaya çalışıyor.
  • OsmanOsman51 dk önce
    Sanki bu gençler islami yetiştırilmemis te arkadaş? Müslümanlık bu işte , sorup sormadan engeli adama giriş yok el kol harekati yapiyirmuş ... Müslüman gençler işte ...
  • nereye bu gidiş nereye kanereye bu gidiş nereye ka1 sa önce
    Değil engelli sağlam insana dahi böyle saldırı onur kırıcı olur.İslam eğitimi şart.Edep yahu demiş evliyalarımız.Ailede anne ve baba eğitecek camide imam genci çocuğu eğitecek.
  • Eşkıya sürüsüne En ağır CEşkıya sürüsüne En ağır C1 sa önce
    Bu eşkıyalaraen ağır ceza verilsin Gerekirse yasa değişsin.
  • numan karamannuman karaman1 sa önce
    bunların biri tıp öğrencisiymiş hemde lisanslı kitbokscuymuş lisansın iptalini ve üniversiteden atılmasını istiyoruz
  • meçulmeçul1 sa önce
    BUNLARI İÇERDE PORTAKALI SOYDUM YAPARLAR MERAK ETMEYİN....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Candaşlar birbirine düştü: Yerim sizin ironinizi!
  1. Candaşlar birbirine düştü: Yerim sizin..
  2. 45 km'lik altın proje
  3. Başkent için kar uyarısı geldi!
  4. Fotoğraflar ortaya çıktı! İstanbul'un..
  5. Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500..
  6. AP'den Türkiye'ye küstah 'Leyla Zana'..
  7. Çin'de yıkılan duvarın içinden 10..
  8. TESK: Esnaf dünyanın yaptığını yapmak..
  9. Sınırda 'kötü koku' alarmı
  10. 2 bin  500 FETÖ’cü sızdırılmış...
  11. Lojistik hizmetler ihracatı 2023’te 50..
  12. Kaplumbağa etinden zehirlenen 8 çocuk..
  13. PKK'nın sözde komutanı enselendi
  14. Abdullah Gül'ün hoşuna gitmeyecek sonuç
  15. “Desteklerin harcandığı yerler takip..
  16. Havlu üreticisinin hedefi ABD
  17. Vergi indirimi devam edecek
  18. Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı..
  19. İşsizlik verileri 1.5 puan geriledi
  20. İsrail'in yeni planı deşifre oldu
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...