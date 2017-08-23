Vicdansızlar! Derisini yüzüp ölüme terk ettiler

Olay, iki gün önce Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 24.00 sıralarında köpeğini gezdirmek için çıkan Cansu Oktar, parktaki çalılık alanda yaralı bir yavru kedi buldu. Oktar, yavru kedinin kan içinde olduğunu görünce hemen yakınlardaki bir veteriner kliniğine götürüp tedavisini yaptırdı. Yaralı kediyi inceleyen veteriner hekim, kesici bir aletle derisinin yüzüldüğünü tespit etti. Burada derisi dikilen kedinin tedavisine klinikte devam ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Sözcüsü Tuğba Kamsız, Güzeloba, Düdenpark ve Astur Sitesi bölgesinde kedilerin sürekli şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Yavru kedinin derisinin vahşice yüzülmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Kamsız, "Gerekli önlemlerin alınması için yetkililerden destek istiyoruz. Şikayetimizi belirten dilekçelerimizi valilik ve kaymakamlığa ulaştırdım. Polisle görüşüyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama hep aynı bölgelerde hayvanlara zarar veriliyor. bugün hayvanlara zarar veren kişi, yarın bize zarar verebilir" dedi.

Sosyal medyada gözleri oyulmuş kedi paylaşımına tepki

Sakarya'da yaşayan Sude A. adlı genç kız, sosyal medya hesabından gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafı paylaşarak, üzerine de 'En sevdiğim' yazdı. Sude A., yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

Sosyal medya hesaplarında Sakarya'nın merkez Adapazarı İlçesi'nde yaşadığını yazan Sude A., gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine 'En sevdiğim' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi ,hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude A. bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, hayvan severler ise cezalandırılmasını istedi. Sude A.'nın fotoğrafı internetten mi indirdiği, yoksa kendisinin mi zarar verdiği ise bilinmiyor.



ÇOK ÜZGÜNÜM

Sakarya'da sosyal medya hesabından üzerine 'En Sevdiğim' yazıp, gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafını paylaşan Sude A. açıklamada bulundu. Kedi leşini yolda görerek fotoğrafını çektiğini belirten Sude A., "Köyde kardeşim ile birlikte kuzenlerimin yanına giderken yolun ortasında bir kedi gördük ve yanına gittiğimizde hafifçe başını kaldırdım. Ölmüş olduğunu gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. O anda fotoğrafını çektim ve hesapta paylaştım. Hayvanların bu hale gelmesi gerçekten üzüntü vericiydi. Bir kişi bana "Niye zarar veriyorsun yazdı". Benim böyle bir şeyi yapmış olacağımı düşünmesi bile beni rahatsız etti. Çünkü ben köyde olsun, evimde olsun hayvanlarla iç içeyim. Hayvanları gerçekten seviyorum. O kişinin yazdığı şeylere, o kişiye tepki göstererek sinirle yazmamam gereken şeyler yazdım. Bulunduğum durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben hiçbir hayvana asla zarar vermem" dedi.