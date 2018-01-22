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Vicdansız adam bayılan köpeği sahil yoluna attı!

Giresun’da bir şahıs baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz sahil yoluna attığı görüntüler hayvan severleri ayağa kaldırdı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:23
Vicdansız adam bayılan köpeği sahil yoluna attı!

Giresun’da bir üstgeçitten sosyal medyada üzerinden canlı yayın yapan iki arkadaş bir şahsın baygın halde bulunan köpeği sürüklediğini gördü. Canlı yayın esnasında dikkatini çeken olaya karşılık cep telefonu kamerasını o yöne çeviren iki arkadaş şahsın sürüklediği köpeği otoyola fırlatmasıyla adeta şok oldu. Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran iki kız arkadaş köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti. Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Öte yandan söz konusu şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:23
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