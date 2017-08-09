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Veziroğlu Sosyal Tesisleri açılışa hazır

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Veziroğlu Mahallesinde yapımı tamamlanan Veziroğlu Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:25
Veziroğlu Sosyal Tesisleri açılışa hazır

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Veziroğlu Sosyal Tesisleri inşaat alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Başkan Çelik’e Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu’ da eşlik etti. Teknik ekipler yapılan çalışmalar ile ilgili Başkan Çelik’e bilgi verdiler. Veziroğlu Sosyal Tesislerinin inşaat çalışmasının bittiğini ifade eden Başkan Çelik, yapılacak olan peyzaj çalışması ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından Eylül ayı içerisinde tesisi açmayı hedeflediklerini belirtti. Veziroğlu Sosyal Tesislerin, 22 Dönümlük büyük bir arazi üzerine kurulduğunu ifade eden Başkan Çelik “22 dönümlük bir alanda inşaat çalışmalarına başlamış olduğumuz Şehzadelerimiz ve Manisa’mızın en güzeli olacak olan Veziroğlu Sosyal Tesislerimizin inşaat çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Sosyal Tesislerimizin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladık. Çevre düzenleme çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Veziroğlu Sosyal Tesislerimizi Eylül ayı içerisinde açmayı hedefliyoruz. Manisa’mız bu tesis ile birlikte çok güzel bir tesise kavuşmuş olacak. Şehrimizin böylesine büyük kapalı salonları olan, sosyal donatı alanları olan, geniş otoparkının, kahvaltı salonlarının olduğu bu tür tesislere çok ihtiyacı var. Veziroğlu Sosyal Tesislerimizin Şehzadelerimize, Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:25
  1. Manisa
  2. Faruk Çelik
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