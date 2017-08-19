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Vezirhan’dan kutsal topraklara giden hacı adayları uğurlandı

Bilecik’in Vezirhan Beldesi’nden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları dualarla uğurlandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:12
Vezirhan’dan kutsal topraklara giden hacı adayları uğurlandı

Beldede bu yıl hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını akrabaları yolcu etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Beldemiz sakinlerinden Macit Oktay, eşi Meral Oktay ve Havva Solmaz ablamızı hac ibadetlerini yapmak üzere kutsal topraklara uğurladık. Allah yaptığımız ve yapacağımız tüm duaları kabul etsin. Rabbim hacca giden adaylarımızı bu yolculuklarında her türlü görünür görünmez kazalardan ve belalardan muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimize o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Gittikleri bu kutsal yolculuğun hayırlı vesile olmasını diliyor, Allah yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etsin diyorum” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:12
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