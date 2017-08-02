Vezirhan’da kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Beldemiz İstasyon Mahallesi ile Gül Sokakta kanalizasyon hattı çalışması yapılmaktadır. Belediye ekiplerimiz sağ olsunlar ellerinden geldiğinini daha iyisini yapıyorlar. Kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldım. En kısa sürede biteceğini söylediler. Halkımızın rahatlığı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.