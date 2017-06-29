Vezirhan’da bütün çocuk parkları elden geçirildi

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldelerinde bulunan çocuk oyun parklarının eskiyen ve bozulan tüm kısımları belediyemiz tarafından yenilendiği belirtti. Duymuş, “Beldemizdeki çocuk parklarında bulunan oyun gruplarımızın bir kısmında ekime ve bozulmalar meydana geldiğini gördük. Ekiplerimiz bu oyun alanlarındaki yenileme yapılacak yerleri yenilediler. Bozulan yerleri bakım ve onarım çalışmaları yaptılar. Bizler için çocuklarımız önemlidir. Onlar bizlerin geleceğidir” dedi.